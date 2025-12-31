Il Tour de Ski 2026, alla sua 20ª edizione, si svolge interamente in Italia con sei tappe dal 28 dicembre. Dopo la sprint di Dobbiaco, le prove proseguono con diverse specialità, tra cui la 10 km in tecnica classica, la mass start in tecnica libera e l’inseguimento di Capodanno. La classifica generale vede Diggins allungare il suo vantaggio, mentre Ganz si mantiene tra le prime venti.

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins allunga, Ganz nelle 20

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins in testa, Ganz miglior italiana

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Diggins ipoteca la vittoria, Ganz può chiudere nelle prime 10!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Klæbo e Skistad aprono vincendo il Tour de Ski: dominio norvegese nella sprint TL di Dobbiaco, Pellegrino 12/o e Cassol 10/a; Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo difende la leadership, Pellegrino saldo in top ten; Norvegia pigliatutto: Stenshagen fa sua la 10 km TC, Klaebo leader; Sci di fondo – Regolamento Tour de Ski 2025/26: come viene stabilita la classifica, bonus secondi, punti e i premi in denaro.

Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino irrompe in top ten - Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in ... oasport.it

Ganz ottima 11/a nella mass start TL a serie di Dobbiaco. Diggins vince e allunga nella generale del Tour de Ski - Diggins allunga in vetta alla classifica generale e vanta 50" di margine sulla norvegese Astrid Slind e un minuto esatto su Ilar; Ganz è la migliore azzurra anche in classifica generale e dopo tre ... fisi.org