Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo dominante Pellegrino secondo dei non norvegesi

La Coppa del Mondo maschile di sci di fondo 2025-2026 comprende 27 gare individuali e il Tour de Ski, con inizio il 28 novembre a Ruka e conclusione il 22 marzo 2026 a Lake Placid. Tra i protagonisti, Johannes Klaebo si conferma leader indiscusso, mentre Silvio Pellegrino si distingue tra i non norvegesi, occupando una posizione di rilievo nella classifica.

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

