Classica e lirica altro che crisi Programmi coraggiosi teatri in periferia più fiducia negli spettatori | la rivoluzione gentile della Cina indica il possibile futuro

In un contesto di trasformazioni culturali, Shanghai si distingue come esempio di rinascita nel mondo della musica classica. La città, con programmi innovativi e teatri in periferia, dimostra come un approccio più aperto e fiducioso possa favorire un rinnovamento sostenibile. La “rivoluzione gentile” in Cina offre uno sguardo interessante sul possibile futuro di questa forma d’arte, confermando che la tradizione può evolversi senza perdere la propria essenza.

Shanghai oggi non è soltanto una metropoli che corre più veloce delle altre: è uno dei luoghi in cui la musica classica sta cambiando pelle. Entrare in una sala da concerto della città significa assistere a una mutazione silenziosa ma profonda del sinfonismo europeo. Le forme sono riconoscibili, il linguaggio pure, ma il contesto, il pubblico e persino il modo di costruire una stagione raccontano un’altra storia. Non una semplice importazione di modelli occidentali, bensì la nascita di un ecosistema musicale nuovo, consapevole e strutturato, che guarda al futuro senza complessi di inferiorità. Negli ultimi vent’anni la Cina è passata da mercato periferico a protagonista globale della musica classica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

