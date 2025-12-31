Clair Obscur | Expedition 33 Sandfall non credeva che il gioco potesse superare l’85 su Metacritic

Clair Obscur: Expedition 33, sviluppato da Sandfall Interactive, è diventato uno dei giochi più apprezzati del 2025. Nonostante il successo odierno, lo studio francese inizialmente era scettico riguardo al potenziale del titolo, ritenendo difficile superare il valutazione di 85 su Metacritic. Questa evoluzione testimonia come un progetto possa sorprendere, anche quando le aspettative iniziali sono moderate.

