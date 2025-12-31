Civitanovese al lavoro La squadra cambia volto

Truppa pressoché al completo quella che, in questi giorni, sta svolgendo la preparazione al Polisportivo in vista della ripartenza in campionato. È praticamente vuota l'infermeria del gruppo rossoblù che ieri ha preso parte all'ultimo allenamento dell'anno. Soltanto il centrocampista Filippo Marietti è stato lasciato fuori in via precauzionale ma non dovrebbero esserci problemi per la prossima gara di campionato, in programma domenica 11 gennaio al Polisportivo, contro la capolista Fermana. Oggi e domani la squadra osserverà due giorni di riposo e tornerà ad allenarsi venerdì pomeriggio. Il gruppo che parteciperà alla prima seduta del nuovo anno dovrebbe includere anche l'esterno offensivo Andrea Piccinin, che dovrebbe essere tesserato domani.

La Civitanovese cambia proprietà: "Porterò la città nei professionisti" - "Porterò la mia esperienza a servizio del progetto per far sì che la città abbia, come merita, una squadra di livello professionistico che possa competere con le realtà più importanti d’Italia". msn.com

Civitanovese, c’è il cambio di proprietà - La società Civitanovese Calcio 1919 comunica che in data odierna si è ufficialmente perfezionato il passaggio del 100% delle quote societarie da Mondo Service Srl a Francesco Borrelli. msn.com

LA NOTIZIA CHE ASPETTAVAMO DA TEMPO! BUON LAVORO PRESIDENTE - facebook.com facebook

