Cittadinanza Attiva | Tangenziale di Napoli aumento pedaggio avrà impatto su cittadini e ambiente

L’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli ha inviato una comunicazione alle autorità competenti riguardo all’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli. La questione interessa direttamente cittadini e ambiente, sollevando questioni di impatto economico e sostenibilità. Di seguito, il testo completo della lettera, che analizza le possibili conseguenze di questa decisione e invita a un confronto istituzionale.

Riceviamo e pubblichiamo dall'associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli ha scritto al Ministro delle Infrastrutture, al Sindaco di Napoli e all'Amministratore della Tangenziale di Napoli S.p.A. per richiamare l'attenzione sul preannunciato aumento del pedaggio sull'autostrada urbana A56 – Tangenziale di Napoli. L'associazione sottolinea come molti utenti paghino ancora in contanti e come il passaggio da 1 euro tondo a 1 euro e 5 centesimi, tra ricerca di monetine e attesa del resto su apparecchiature obsolete, possa provocare rallentamenti ai caselli, soste più lunghe con motore acceso, stress per gli utenti e conseguente aumento delle emissioni inquinanti (PM10 e NO?).

