Città di Castello chiuso un ponte di attraversamento sul percorso verde lungo Tevere
Ieri, le squadre del Comune di Città di Castello e la polizia locale hanno chiuso l’accesso a un ponte di legno sul percorso ciclo-pedonale lungo il Tevere, in direzione Piosina. La chiusura si è resa necessaria per ragioni di sicurezza e per consentire eventuali interventi di verifica o manutenzione. Restano attivi gli altri percorsi lungo il fiume, garantendo comunque la mobilità dei pedoni e dei ciclisti nell’area.
Nella giornata di ieri le squadre operative del comune di Città di Castello, unitamente alla polizia locale, hanno provveduto alla chiusura dell'accesso a un ponte di legno posto nel percorso ciclo-pedonale lungo le sponde del fiume Tevere, in direzione Piosina. La chiusura si è resa necessaria.
