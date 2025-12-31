Gli amministratori dei 14 comuni della Valle Caudina si sono riuniti presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino per il tradizionale brindisi di fine anno. L’evento ha assunto anche un valore simbolico, confermando l’impegno della comunità locale nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un momento di condivisione che sottolinea l’importanza del patrimonio e della collaborazione tra le realtà del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Presso le sale del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, accolti dal direttore Vincenzo Zuccaro, gli amministratori dei 14 comuni della Valle Caudina si sono riuniti oggi per il tradizionale brindisi di fine anno, trasformando l’evento in un manifesto politico e culturale. Al centro dell’incontro, il dossier di candidatura per Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028. Un’idea che, al di là dei prossimi esiti ministeriali, ha già scritto una importante pagina della storia caudina, forse la meno facile e tra le più complesse. Un progetto che supera i confini comunali per proporre un modello di ‘città diffusa’, dove la ruralità si trasforma in forza rigenerativa e di innovazione nell’incontro con il monumentale sedimento di patrimonio culturale e di simbologie europee che non hanno mancato di suscitare attenzione tra gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Città Caudina 2028, gli amministratori brindano alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura

Leggi anche: Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”

Leggi anche: Capitale italiana della cultura 2028, la Città Caudina accelera: ciclo di eventi a sostegno della candidatura

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’incontro rientra nel programma di iniziative promosse nell’ambito della seconda fase della candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028. - facebook.com facebook