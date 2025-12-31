Circolazione gratuita sulle linee urbane di Faenza anche per il 2026

Il Comune di Faenza ha annunciato che anche per il 2026 il servizio di trasporto pubblico urbano sarà gratuito. Questa misura mira a favorire la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La gratuità si applica alle linee urbane, offrendo un'opportunità di spostamento più semplice e accessibile per tutti. La decisione rafforza l’impegno dell’amministrazione verso un sistema di trasporto più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Anche per il 2026 il Comune di Faenza conferma la gratuità del trasporto pubblico locale nell'area urbana. La misura, già adottata negli anni passati, viene rinnovata in accordo con Amr e con i gestori del servizio Start Romagna, Coop Trasporti Riolo e Coerbus. Il provvedimento riguarda le seguenti linee: la Linea 1 (piazza Bologna – via Bertoni) e la Linea 2 (Faenza FS – Centro Le Maioliche – via Granarolo), gestite da Start Romagna; la Linea 3 (Faenza FS – Zona Industriale – Centro Storico – Faenza FS), operata dalla Coop Trasporti Riolo; e la Linea 192 (Graziola Centro Sportivo – Faenza FS – Santa Lucia), attiva nel periodo invernale e gestita da Coerbus.

