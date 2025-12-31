Cinghiali in volo ad Arezzo | nuovo sport estremo tra le scale mobili

A Arezzo è stato segnalato un fenomeno insolito: alcuni cinghiali sono stati avvistati mentre si spostano sulle scale mobili, apparendo come piccoli animaletti in movimento. Questa curiosa scena ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori, offrendo un’immagine insolita nel contesto urbano. Si tratta di un episodio che evidenzia l’interazione tra natura e ambiente cittadino, suscitando interesse e curiosità senza voler creare allarmismi.

Altro che Ryanair e EasyJet: ad Arezzo so' stati avvistati i primi cinghialini volanti a tratta corta, lanciatisi con elegante nonchalance dal muro che costeggia le scale mobili. Il video, divenuto virale in tempo zero (meno del tempo che ci mette un aretino a dire "Cazzo"), mostra i porcellini del bosco spiccare il balzo come se nulla fosse, tra lo stupore dei passanti e l'invidia dei piccioni. «Un è che volavano, eh. planavano », precisa un testimone oculare con la sporta della Coop ancora in mano. I cinghialini, secondo indiscrezioni, Volevano andare al concerto di stasera, ma senza pagare 'l biglietto, o cercavano di scappare da quello.

