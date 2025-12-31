Cilla | Cinque anni di sfide e soddisfazioni

Dopo oltre cinque anni di impegno come direttrice del Distretto Sanitario di Faenza, Donatina Cilla si prepara a lasciare il suo incarico a fine anno, con un percorso segnato da sfide e risultati. La sua esperienza nel settore sanitario ha contribuito alla crescita del servizio pubblico locale, lasciando un patrimonio di dedizione e professionalità.

Dopo oltre 5 anni vissuti in "prima linea", Donatina Cilla, direttrice del Distretto Sanitario di Faenza dal luglio 2019, a fine anno taglia il traguardo della pensione. Lo fa lasciando un territorio profondamente trasformato da sfide epocali: la pandemia, il crollo della sede distrettuale e la terribile alluvione del 2023. Ieri il saluto dell'amministrazione: "La dottoressa Cilla -ha detto il sindaco Massimo Isola – ci lascia dopo anni intensi, estremamente sfidanti, vissuti sempre all'insegna di una collaborazione costruttiva per affrontare complessità importanti". Il suo mandato è iniziato nel 2019.

