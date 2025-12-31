Cieli molto nuvolosi e deboli piogge chiudono il 2025

Il meteo a Bergamo per mercoledì 31 dicembre 2025, secondo 3Bmeteo, indica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. La giornata si caratterizza per condizioni atmosferiche prevalentemente grigie, con precipitazioni leggere che potrebbero influire sulle attività di fine anno. Le temperature si manterranno generalmente stabili, in un contesto di tempo tipicamente autunnale.

Il meteo a Bergamo per la giornata di mercoledì 31 dicembre 2025 – secondo 3Bmeteo – prevede cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 660m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo ecco la situazione sula Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

