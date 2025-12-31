Cicerale celebra la poesia | grande partecipazione per la II edizione del Premio Sotto il Vischio

A Cicerale si è svolta con successo la seconda edizione del Premio Sotto il Vischio, dedicato alla poesia. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione, riunendo appassionati e autori in un’atmosfera di cultura e dialogo. La manifestazione ha confermato il valore della poesia come linguaggio universale, capace di attraversare generazioni, territori e sensibilità diverse, rafforzando il ruolo della cultura nel territorio.

ha vissuto due giornate intense di cultura, partecipazione e condivisione, confermando ancora una volta la poesia come linguaggio capace di unire generazioni, territori e sensibilità diverse. Il 28 e 29 dicembre 2025, l’Ex Palazzo Marchesale ha ospitato gli appuntamenti conclusivi della II. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio" Leggi anche: Aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cicerale celebra poesia e creatività con il “Premio Poesia Sotto il Vischio”. Poesia e partecipazione: a Cicerale la II edizione del Premio “Poesia Sotto il Vischio” - Eventi: Due serate all’Ex Palazzo Marchesale consacrano il concorso come appuntamento culturale di riferimento per la poesia contemporanea e i giovani talenti ... cilentonotizie.it

Cicerale celebra poesia e creatività con il “Premio Poesia Sotto il Vischio” - Eventi: Due giornate tra poesia performativa e scrittura d’autore per il gran finale della seconda edizione del premio promosso dal Comune di Cicerale. cilentonotizie.it

Cicerale celebra la poesia: il 28 e 29 dicembre la II edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio - Il Comune di Cicerale annuncia gli appuntamenti conclusivi della II Edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio, in programma il 28 e 29 dicembre 2025 presso l’Ex Palazzo Marchesale, in Piazza ... infocilento.it

Cicerale celebra poesia e creatività con il “Premio Poesia Sotto il Vischio” Due giornate tra poesia performativa e scrittura d’autore per il gran finale della seconda edizione del premio promosso dal Comune di Cicerale. - facebook.com facebook

Cicerale celebra poesia e creatività con il “Premio Poesia Sotto il Vischio” Due giornate tra poesia performativa e scrittura d’autore per il gran finale della seconda edizione del premio promosso dal Comune di Cicerale. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.