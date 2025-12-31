Cibo storia e tradizione Riscoperto il San Matteo Il dolce che sancì la pace

Il San Matteo di Montopoli è un dolce tradizionale che unisce storia e sapori autentici. Preparato con farina di nocciole, fichi secchi e miele, rappresenta un simbolo di pace e unisce le radici culturali del territorio. Secondo la leggenda, nel 1328 questo dolce contribuì a salvare il castello dall’assedio di Castruccio Castracani, consolidando il suo valore come patrimonio locale e tradizione secolare.

MONTOPOLI Il dolce della pace è fatto con farina di nocciole, fichi secchi e miele. Un concentrato di energia che nel 1328 – narra la tradizione – permise ai montopolesi di salvare il castello dall’assalto di Castruccio Castracani. Il dolce della pace è stato riscoperto anni fa da Fulvia Puccioni e Luigi Bachini (nella foto), ex titolari del ristotante-albergo Quattro Gigli e ora elemento fondante della comunità del cibo grazie anche a Paolo Tinghi, rettore dell’università popolare Ignazio Donati, che ne ha ricostruito la storia e il Comune di Montopoli che ha riunito i soggetti interessati. "Se si domandava a Fulvia e Luigi dove avessero trovato la ricetta di quel dolce che chiamavano San Matteo e che avevano sempre piacere di servire a fine pasto agli ospiti di riguardo, si apriva una specie di vaso di Pandora e il racconto si faceva fluente e appassionato – racconta Paolo Tinghi – Per quanto riguardava la ricetta dicevano che era un segreto tutto loro, perché si trattava di una rielaborazione assolutamente personale, ma la storia, quella si poteva raccontare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

