Chiude l’ultimo negozio di Torlino Vimercati Addio al bazar della signora Maria | ho 94 anni adesso mi riposerò
Il negozio di via Ottaviano Vimercati a Torlino Vimercati chiude le sue porte dopo molti anni di attività. Gestito da Maria Pedrinazzi, 94 anni, rappresenta un simbolo della comunità locale. Con questa decisione, la signora Maria si riposa, lasciando un ricordo duraturo nel cuore dei residenti. La chiusura segna la fine di un’epoca per il paese, che si prepara a continuare il suo cammino senza il tradizionale bazar.
Torlino Vimercati, (Cremona) 31 dicembre 2025 – Chiude oggi l’ultimo negozio del paese, quello storico di via Ottaviano Vimercati condotto da Maria Pedrinazzi, torlinese doc, classe 1931, che lo gestisce da sempre. “Maria – racconta il sindaco Giuseppe Figoni - ha 94 anni, tutte le mattine alle 7 riceve chi le fornisce il pane che lei divide per i vari clienti, dopodiché apre il negozio che chiude poi alle 19, restando sempre a disposizione della gente per tutta la giornata. Da Maria si può trovare di tutto, dagli alimentari ai prodotti per la casa. Per noi torlinesi oggi si chiude un pezzo di storia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
