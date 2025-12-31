Chiesta la terza variante per il Comparto 6 dopo 14 anni di cantieri

Dopo 14 anni di lavori, è stata richiesta la terza variante alla convenzione per il Comparto 6 a Cascina Antonietta. La modifica prevede la trasformazione di alcune quote di edilizia convenzionata in residenziale libera, la revisione delle superfici terziarie e la sostituzione di un parcheggio con una monetizzazione. Queste variazioni mirano a ottimizzare l’uso delle aree e a favorire interventi più flessibili nel progetto urbanistico.

Comparto 6 a Cascina Antonietta, al quattordicesimo anno di cantieri operatori alla carica, chiesta ufficialmente la terza variante alla convenzione: fra le istanze quella di trasformare in edilizia residenziale libera alcune quote residue di edilizia convenzionata e di superfici terziarie, e la cancellazione di un parcheggio dall'elenco opere di urbanizzazione, in favore di una monetizzazione. L'apertura della procedura è stata formalizzata da una delibera di giunta. Include l'elenco imprescindibile di indirizzi del Comune: l'eventuale variante dovrà "adeguare le previsioni insediative alle esigenze reali del tessuto demografico e sociale; ridurre le superfici terziarie non più coerenti con la saturazione del mercato locale; promuovere progettualità conformi ai principi di sostenibilità ambientale, città spugna, invarianza idraulica e mitigazione climatica; non ultimo, destinare le compensazioni al miglioramento delle dotazioni territoriali e dei servizi del quartiere Cascina Antonietta.

