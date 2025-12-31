Chiesa-Juve Spalletti spinge per questo acquisto Ecco sotto quali aspetti potrebbe dare una mano!

L’ipotesi di un trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Con il mercato aperto e l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle competizioni nazionali e internazionali, questa operazione potrebbe offrire vantaggi sia sul piano tecnico che strategico. Spalletti, nel valutare le possibilità, vede in Chiesa un elemento che potrebbe contribuire al progetto della squadra, andando oltre una semplice suggestione di mercato.

Tra mercato, Nazionale e ambizioni Mondiali: perché l'operazione Chiesa-Juve può diventare molto più di una semplice suggestione L'idea Chiesa-Juve torna a far rumore e accende la fantasia dei tifosi bianconeri. Un ritorno che, fino a poco tempo fa, sembrava pura suggestione di mercato e che oggi invece trova basi concrete, soprattutto grazie alla stima profonda .

Juve, si valuta il ritorno di Chiesa: ok di Spalletti - L’ex bianconero ora al Liverpool piace alla Juventus e a Spalletti, ma economicamente serve una formula giusta: Federico vorrà lasciare la Premier? sport.quotidiano.net

JUVENTUS NORTON-CUFFY Juventus pronta a tre colpi: Chiesa, Norton-Cuffy e Guido Rodriguez per Spalletti - La Juventus guarda al mercato di gennaio con l’obiettivo di rafforzare la squadra e confermare l’effetto Spalletti ... statoquotidiano.it

Per me non ha senso. Federico Chiesa non ha bisogno della Juventus. La Juventus non ha bisogno di Federico Chiesa. Parliamoci chiaro, il calciatore ha bisogno di un ambiente tranquillo, che gli permetta di recuperare, di giocare tanto e di essere al centro - facebook.com facebook

#Chiesa ritorna alla #Juventus #Spalletti è entusiasta x.com

