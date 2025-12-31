Chiesa di nuovo alla Juve | Spalletti entusiasta… Magari! Quali sono i margini per il grande ritorno

La possibilità di rivedere Federico Chiesa in maglia Juventus torna a suscitare interesse, con Spalletti che esprime entusiasmo. Tuttavia, quali sono i reali margini di un possibile ritorno dell’esterno dal Liverpool? In questa analisi, esamineremo le circostanze e le condizioni che potrebbero favorire un ritorno del giocatore, considerando le dinamiche di mercato e le strategie del club.

Chiesa di nuovo alla Juve: Spalletti entusiasta. Magari! Quali sono i margini per il grande ritorno dell’esterno dal Liverpool. L’ipotesi di un ritorno di Federico Chiesa alla Juventus nasce dalla necessità di trovare un interprete offensivo duttile, capace di agire sia come esterno che come “falso nove”. Il primo sostenitore di questa operazione è proprio Luciano Spalletti, che nutre per il calciatore una stima profonda, tanto da averlo definito in passato il « Sinner del pallone » e avergli affidato la titolarità durante gli ultimi Europei. Per il tecnico toscano, Chiesa rappresenta il jolly ideale per alternare un tridente leggero a una linea offensiva più strutturata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa di nuovo alla Juve: Spalletti entusiasta… Magari! Quali sono i margini per il grande ritorno Leggi anche: Spalletti verso la Juve, Totti scherza e conferma: “Sono un bel binomio. Ma ancora non si sa, magari trova il casello chiuso” | Video Leggi anche: Comolli entusiasta: «Contento di questo nuovo ruolo alla Juve. Voglio raggiungere quell’obiettivo» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti; Possibile ritorno clamoroso di Federico Chiesa alla Juve? C'è l'ok di Spalletti, la situazione; Juve, Spalletti e i regali di Natale in ritardo: ecco la lista dei desideri (di mercato) dell'ex ct; Juve, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno. Spalletti approva, ma chiede anche altro. Juve, via al progetto "Spalletti 2028": si lavora al rinnovo biennale del tecnico - L'allenatore juventino è sotto contratto fino a giugno con prolungamento automatico in caso di qualificazione alla Champions League, ma alla Continassa c'è la volontà di anticipare i tempi per un nuov ... msn.com

