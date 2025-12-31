Chico Forti uscirà dal carcere per insegnare windsurf ai disabili

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha deciso di concedere a Chico Forti la possibilità di uscire dal carcere, con l’obiettivo di dedicarsi all’insegnamento del windsurf ai disabili. Questa decisione apre una nuova fase nel suo percorso, offrendo un’opportunità di reinserimento e di impegno sociale. La vicenda di Forti rimane complessa, ma questa scelta rappresenta un passo importante verso un nuovo inizio.

Chico Forti potrà uscire dal carcere: lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Venezia. Il che, però, non significa che la sua storia, annosa, dietro le sbarre sia finita; quanto deciso, tuttavia, rappresenta un incredibile spiraglio di luce.Windsurf e pizzaForti ha ottenuto il permesso, in.

