Chico Forti torna alla vita e in acqua | ottiene il permesso di lavorare e insegnerà windsurf ai disabili e inglese agli anziani

Chico Forti, rientrato in Italia il 18 maggio 2024 dopo oltre 20 anni di detenzione negli Stati Uniti, ha ottenuto il permesso di lavorare e partecipare ad attività di volontariato. In particolare, insegnerà windsurf ai disabili e inglese agli anziani, avviando così un percorso di reinserimento e impegno sociale nel suo Paese.

Chico Forti, tornato nel nostro Paese il 18 maggio 2024 dopo una detenzione di oltre 20 anni negli Stati Uniti, per l'omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998, ottiene il permesso di lavorare e svolgere attività di volontariato fuori dal carcere. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Forti ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il cosiddetto articolo 21 dell'ordinamento penitenziario: frequenterà un corso da pizzaiolo, insegnerà inglese agli anziani e infine tornerà a praticare windsurf sul lago di Garda, insegnando la disciplina ai disabili.

