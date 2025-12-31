Chico Forti può uscire dal carcere per lavorare | per lui un corso per pizzaioli e lezioni di windsurf

Chico Forti, recentemente tornato in Italia, potrà uscire dal carcere per partecipare a un corso di formazione come pizzaiolo e frequentare lezioni di windsurf, grazie a un'ordinanza del Tribunale che ne autorizza temporaneamente l’uscita per motivi di lavoro. Questa possibilità rappresenta un passo importante nel percorso di reinserimento e riabilitazione del soggetto.

Per la prima volta da quando è tornato in Italia, Chico Forti potrà uscire dal carcere su autorizzazione del Tribunale per lavorare. Un permesso che gli è concesso in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario e che gli permetterà di frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. A rivelarlo è il Gazzettino di Venezia, il quale sottolinea anche che l'istantza dei legali è stata accettata a seguito di un primo rifiuto a settembre per una richiesta di liberazione condizionale. Il rifiuto era stato motivato dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in quanto, secondo le valutazioni effettuate, non sarebbero emersi " sentimenti di colpa o di autentico dispiacere per i familiari della vittima né per i propri familiari ", sottolineando il " mancato risarcimento del danno, anche solo parziale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chico Forti può uscire dal carcere per lavorare: per lui un corso per pizzaioli e lezioni di windsurf Leggi anche: Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere: farà volontariato e insegnerà windsurf Leggi anche: Chico Forti esce dal carcere per lavorare: fa il pizzaiolo e insegna windsurf ai ragazzi disabili. La nuova vita grazie all'articolo 21 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chico Forti può uscire dal carcere di Verona | sì del tribunale di sorveglianza ai permessi di lavoro all’esterno. Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere - VENEZIA Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, per frequentare u ... corrieredellacalabria.it

