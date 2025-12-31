Chico Forti può lavorare fuori dal carcere | ok del tribunale
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha autorizzato Chico Forti a lavorare fuori dal carcere di Verona, accogliendo la richiesta avanzata dai suoi avvocati. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di reinserimento e di valutazione delle condizioni di detenzione dell’imprenditore italiano, che potrà svolgere attività lavorative all’esterno, nel rispetto delle normative vigenti.
AGI - Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dato l' ok alla richiesta avanzata dai legali di Chico Forti di poter lavorare fuori dal carcere di Verona. Forti, condannato all'ergastolo nel 2000 negli Stati Uniti per l'omicidio dell 'imprenditore australiano Dale Pike, secondo quanto riporta Il Gazzettino potrà frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare il volontariato con gli anziani e insegnare windsurf ai disabili. L'istanza è stata accettata dopo un primo diniego lo scorso settembre. La vicenda giudiziaria. Chico Forti, oggi 66enne, è un ex velista e produttore televisivo italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America. 🔗 Leggi su Agi.it
