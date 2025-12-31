Chico Forti potrà lavorare fuori dal carcere

Il tribunale di sorveglianza di Venezia ha autorizzato Chico Forti a partecipare ad attività esterne al carcere di Verona, tra cui un percorso di formazione per pizzaioli, iniziative di volontariato per anziani e l'insegnamento di windsurf a persone con disabilità. Questa decisione permette a Forti di svolgere attività utili alla comunità, favorendo il suo reinserimento sociale e il miglioramento delle sue condizioni di detenzione.

Il tribunale di sorveglianza di Venezia ha autorizzato Chico Forti a svolgere attività fuori dalla casa circondariale di Verona, consentendogli di partecipare a un percorso di formazione per pizzaioli, di impegnarsi in iniziative di volontariato rivolte agli anziani e di insegnare windsurf a persone con disabilità. Come riferisce Il Gazzettino, il via libera è arrivato su richiesta dei suoi difensori dopo che, a settembre, era stata respinta un’istanza di libertà condizionale. Nei mesi precedenti Forti aveva già beneficiato di alcune aperture: a febbraio aveva ottenuto permessi per recarsi a Trento a trovare la madre, mentre a giugno gli era stato concesso l’accesso alle aule studio del carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

