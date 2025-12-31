Chico Forti potrà lavorare fuori dal carcere cosa farà e le prime reazioni | ‘Attendiamo piena revisione’

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha autorizzato Chico Forti a svolgere attività lavorative fuori dal carcere di Verona. La decisione, accolta con attenzione, rappresenta un passo importante nel percorso di revisione della sua situazione. Le prime reazioni sottolineano l’attesa di una piena revisione del caso, mentre Forti potrà iniziare a lavorare all’esterno, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso giudiziario.

Chico Forti, il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta presentata dai legali di Chico Forti, concedendogli la possibilità di svolgere attività lavorative all’esterno del carcere di Verona. La decisione arriva dopo un precedente diniego e rappresenta un passaggio significativo nel percorso penitenziario dell’uomo, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, Forti potrà ora frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, svolgere attività di volontariato a favore degli anziani e insegnare windsurf a persone con disabilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

