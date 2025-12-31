Chico Forti potrà lavorare all' esterno del carcere di Verona
Chico Forti, attualmente detenuto nel carcere di Verona, ha ricevuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia l'autorizzazione a svolgere attività lavorative all’esterno della struttura, in conformità con l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. Questa decisione permette a Forti di partecipare a programmi lavorativi esterni, nel rispetto delle norme previste dalla legge e delle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.
