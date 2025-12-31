Chico Forti, attualmente detenuto nel carcere di Verona, ha ricevuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia l'autorizzazione a svolgere attività lavorative all’esterno della struttura, in conformità con l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. Questa decisione permette a Forti di partecipare a programmi lavorativi esterni, nel rispetto delle norme previste dalla legge e delle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.

Chico Forti ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso di lavorare all’esterno del carcere di Verona, dove è detenuto, in applicazione dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. La decisione consente a Forti di svolgere attività fuori dalla casa circondariale di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Chico Forti potrà lavorare all'esterno del carcere di Verona

Leggi anche: Chico Forti potrà lavorare fuori dal carcere

Leggi anche: Chico Forti può uscire dal carcere di Verona: sì del tribunale di sorveglianza ai permessi di lavoro all’esterno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chico Forti esce dal carcere (ma senza libertà condizionale). Insegnerà windsurf e farà il pizzaiolo - Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza, concesso il permesso per lavorare e fare volontariato. affaritaliani.it