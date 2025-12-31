Chico Forti permesso per lavorare fuori dal carcere

Chico Forti ha ottenuto il permesso di uscire dal carcere per partecipare a diverse attività. Potrà frequentare un corso per pizzaioli, svolgere volontariato con anziani e insegnare windsurf a persone con disabilità. Questa autorizzazione rappresenta un passo importante nel percorso di reinserimento e opportunità di crescita personale.

