Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere
Chico Forti ha ottenuto il permesso di lavorare fuori dal carcere, un'ulteriore possibilità concessa dopo aver già ricevuto l'autorizzazione a frequentare le aule studio e a visitare la madre a Trento. Questa novità si inserisce nel percorso di progressive concessioni di permessi, che testimoniano le misure adottate nel suo percorso di detenzione.
In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
