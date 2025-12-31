Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere | farà volontariato e insegnerà windsurf

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha autorizzato Chico Forti a lavorare all’esterno del carcere. L’ex imprenditore parteciperà a attività di volontariato con anziani e disabili e seguirà corsi di formazione come pizzaiolo. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di reinserimento e riabilitazione, offrendo a Forti l’opportunità di reintegrare la propria vita sociale e professionale.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia dà il via libera a Chico Forti per uscire fuori dal carcere: farà corsi da pizzaiolo, e volontariato con anziani e disabili.

