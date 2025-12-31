Chico Forti lavorerà fuori dal carcere

Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso di lavorare fuori dal carcere. Potrà frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, dedicarsi al volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di reinserimento e integrazione sociale di Forti.

