Chico Forti lavorerà fuori dal carcere

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso di lavorare fuori dal carcere. Potrà frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, dedicarsi al volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di reinserimento e integrazione sociale di Forti.

10.30 Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso di lavorare fuori dal carcere per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. L'istanza è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta. Nel 2000 Forti è stato condannato in Usa all'ergastolo per omicidio, commesso durante un tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

