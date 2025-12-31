Chico Forti fuori dal carcere via libera dal giudice Il nuovo lavoro che dovrà imparare e il volontariato | cosa farà adesso

Chico Forti ha ricevuto il via libera del Tribunale di Venezia per lavorare fuori dal carcere di Verona. Potrà partecipare a un corso di formazione per pizzaioli, dedicarsi al volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. Questa opportunità rappresenta un passo importante nel suo percorso di reinserimento e di impegno sociale.

Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. L'istanza dei legali – riporta oggi Il Gazzettino – è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento.

