Chico Forti fuori dal carcere | farà il pizzaiolo e insegnerà windsurf ai disabili

Chico Forti, dopo 27 anni tra Stati Uniti e Italia, ottiene l'autorizzazione a uscire dal carcere di Verona durante il giorno. A quasi 67 anni, intende dedicarsi alla pizza e all'insegnamento del windsurf ai disabili, confermando il suo impegno nel sociale e nel reinserimento. Questa nuova fase rappresenta un importante passo verso la riabilitazione e il reinserimento nella comunità.

A quasi 67 anni e dopo 27 anni trascorsi dietro le sbarre tra Stati Uniti e Italia, Chico Forti può uscire dal carcere di Verona durante il giorno. Il Tribunale di Sorveglianza ha detto sì alla sua richiesta di lavorare all’esterno, anche se la sera dovrà rientrare in cella. Non si tratta quindi di libertà vera e propria, ma di un passo importante verso il reinserimento nella società. La decisione sorprende se pensiamo che solo quattro mesi fa gli stessi giudici gli avevano negato la libertà condizionale. All’epoca, infatti, il Tribunale aveva scritto che Forti non mostrava segni di pentimento sincero né compassione verso la famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chico Forti fuori dal carcere: farà il pizzaiolo e insegnerà windsurf ai disabili Leggi anche: Chico Forti esce dal carcere per lavorare: fa il pizzaiolo e insegna windsurf ai ragazzi disabili. La nuova vita grazie all'articolo 21 Leggi anche: Chico Forti esce dal carcere dopo 25 anni: farà il pizzaiolo e l’istruttore di windsurf Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere; Chico Forti esce dal carcere per lavorare: fa il pizzaiolo e insegna windsurf ai ragazzi disabili. La nuova vita grazie all'articolo 21; Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «CHICO FORTI OTTIENE IL PERMESSO PER LAVORARE FUORI DAL CARCERE. A Chico Forti il permesso di lavorare fuori dal carcere - Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, per frequentare un corso ... msn.com

