Chico Forti esce dal carcere per lavorare | fa il pizzaiolo e insegna windsurf ai ragazzi disabili La nuova vita grazie all' articolo 21

Chico Forti, ex campione di windsurf, ha avviato una nuova vita lavorando come pizzaiolo e insegnando windsurf a ragazzi disabili, grazie all’applicazione dell’articolo 21. Dopo anni di detenzione, ha lasciato il carcere per dedicarsi a passioni e attività sociali, segnando un percorso di rinascita e reinserimento. La sua storia rappresenta un esempio di come il diritto possa cambiare le vite e offrire nuove opportunità.

