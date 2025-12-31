Chico Forti esce dal carcere dopo 25 anni | farà il pizzaiolo e l’istruttore di windsurf

Dopo 25 anni di detenzione, Chico Forti lascia il carcere di Montorio a Verona. Rientrato in Italia un anno e mezzo fa, accolto dalla premier Giorgia Meloni, ora intraprende nuove attività come pizzaiolo e istruttore di windsurf. Questa svolta rappresenta un passo importante nel suo percorso di reinserimento e di ricostruzione della propria vita.

Un anno e mezzo dopo il suo rientro in Italia accolto dalla premier Giorgia Meloni sulla pista dell'aeroporto di Pratica di Mare, Chico Forti può finalmente lasciare la cella del carcere di Montorio a Verona. Non si tratta di libertà condizionale, ma di un permesso che gli consente di uscire durante il giorno per svolgere attività lavorative e di volontariato, con l'obbligo di rientrare nella casa di reclusione ogni sera. Come riporta l' ANSA, il Tribunale di sorveglianza di Verona ha accolto la richiesta presentata dalla direttrice del carcere, Maria Grazia Bregoli, concedendo al detenuto sessantasettenne i permessi di lavoro all'esterno previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario.

