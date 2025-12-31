Chico Forti corso da pizzaiolo e insegnante di windsurf ai disabili | arriva il permesso per lavorare fuori dal carcere

Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, ha ottenuto il permesso di lavorare fuori dal carcere. L'imprenditore trentino di 66 anni, noto anche per il suo coinvolgimento in corsi di pizzaiolo e insegnante di windsurf ai disabili, è stato rimpatriato in Italia lo scorso 18 maggio. Questa decisione rappresenta un passo importante nel suo percorso legale e personale.

