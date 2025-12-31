Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno deciso di interrompere la loro relazione per la seconda volta, con Tronchetti Provera che è tornato dalla ex moglie. La separazione è stata confermata ufficialmente, segnando un’altra svolta nella vita dei due. Questa notizia riflette i cambiamenti e le sfide che spesso caratterizzano i percorsi personali e sentimentali di figure pubbliche.

Ormai è ufficiale: la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è giunta nuovamente al capolinea. Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni, a svelare la fine della relazione sono alcune foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano l’imprenditore mano nella mano con l’ex moglie. Chiara Ferragni: Tronchetti Provera torna dall’ex moglie. Giovanni Tronchetti Provera è stato infatti paparazzato in atteggiamenti affettuosi con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen, durante una fuga a Portofino insieme ai loro tre figli. Gli scatti mostrano una coppia serena, sorridente e vicina, come se stesse riscoprendo una complicità perduta, con abbracci e gesti dolci che non lasciano spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati (di nuovo). Lui torna dall’ex moglie

