Chiaia il 15enne confessa | Avevo il coltello per difendermi Carcere minorile per quattro ragazzi

A Napoli, un 15enne ha confessato di aver impugnato un coltello per difendersi, coinvolto nell’aggressione a Bruno Petrone, il calciatore 18enne ferito gravemente. Quattro ragazzi sono stati destinati a un carcere minorile, mentre il giovane ha tentato di giustificare il suo gesto come un atto di autodifesa. La vicenda solleva questioni sulla gestione della sicurezza e sulle dinamiche tra giovani nella zona di Chiaia.

NAPOLI – Ha ammesso di aver accoltellato Bruno Petrone, il calciatore diciottenne ferito gravemente nella notte tra i baretti di Chiaia, ma ha provato a giustificare il gesto parlando di autodifesa. Il quindicenne ritenuto il principale responsabile dell'aggressione ha raccontato al gip di aver acquistato il coltello «nel caso mi fosse servito per difendermi», sostenendo di aver avuto uno scontro con la vittima una settimana prima e di averne avuto la peggio. Il ragazzo, come gli altri tre coetanei coinvolti, è stato interrogato ieri dal gip Anita Polito.

