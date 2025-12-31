Chi si occupa di mantenere unita la famiglia durante le festività? Spesso è una donna, e questa funzione si chiama “kinkeeping”. Un termine che, molto diffuso su TikTok, descrive il senso di responsabilità e il ruolo di coordinatrice che molte donne assumono durante le feste, spesso senza esserne pienamente consapevoli. In questa introduzione, esploreremo il significato di kinkeeping e il suo impatto sulle emozioni di chi si trova a svolgere questo compito.

Un termine che ha conquistato popolarità su TikTok e che spiega le sensazioni di disagio provate durante le feste, in particolare dalle donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi tiene insieme la famiglia quando arrivano le Feste? Spoiler: quasi sempre una donna (e si chiama kinkeeping)

Leggi anche: La Forza di una Donna non si ferma per le feste

Leggi anche: Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado: "Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia" | Ecco chi è

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Palermo nessuno resta da solo a Natale: c'è il pranzo (solidale) di Sant'Egidio; “Alma”, un romanzo che ti porta a casa; Stipendi, affitti brevi, Irpef, tasse, libri scolastici: le misure (e le novità) della manovra da 23 miliardi; Chi è Paige Butcher, modella australiana e moglie di Eddie Murphy: età, carriera, figli, matrimonio ai Caraibi, vita privata, figli, origini, film.

Chi tiene insieme la famiglia quando arrivano le Feste? Spoiler: quasi sempre una donna (e si chiama kinkeeping) - Un termine che ha conquistato popolarità su TikTok e che spiega le sensazioni di disagio provate durante le feste, in particolare dalle donne ... vanityfair.it