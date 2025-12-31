Chi sono i tre ex mariti di Anna Oxa il primo morto suicida il secondo padre dei figli il terzo guardia del corpo

Il primo ex marito di Anna Oxa è il musicista Franco Ciani, con cui si è sposata dal 1982 al 1989. Purtroppo, Ciani è deceduto in modo tragico, avendo deciso di togliersi la vita. La cantante ha avuto poi altri due matrimoni: con l’imprenditore kosovaro Behgjet Pacolli e con Marco Sansonetti, ex guardia del corpo.

Anna Oxa si è sposata tre volte, la prima con il musicista Franco Ciani (1982 – 1989), la seconda con Behgjet Pacolli (1999 – 2002), imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti (2006 – 2008), una sua ex guardia del corpo Chi è il primo ex marito di Anna Oxa, morto suicida. Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della cantante. Un matrimonio celebrato quando ancora l'artista era appena ventenne, durato dal 1982 al 1989, gli anni in cui per la cantante è esplosa la sua grande carriera. Franco è stato un importante produttore musicale, musicista e autore di successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

