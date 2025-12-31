Chi prenderebbe più voti contro Meloni alle elezioni il sondaggio sui possibili leader del campo largo
Secondo un recente sondaggio sui potenziali leader del campo largo, Giuseppe Conte si configura come il candidato con maggiori possibilità di ottenere più consensi contro Giorgia Meloni alle prossime elezioni. Seguono Antonio Decaro e Silvia Salis, evidenziando una possibile alternativa politica in vista di un'eventuale sfida elettorale. Questi risultati offrono uno spunto di riflessione sulle dinamiche politiche e sulle preferenze dell’elettorato in questa fase.
Alle prossime elezioni, chi prenderebbe più voti alla guida del campo largo, come futuro (o futura) presidente del Consiglio? In un nuovo sondaggio politico sulla sfida contro Giorgia Meloni, risulta in testa Giuseppe Conte, seguito da Antonio Decaro e Silvia Salis. Qualche punto in meno per la leader del Pd Elly Schlein. Ecco i risultati di Youtrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SONDAGGI POLITICI OGGI: DATI CLAMOROSI, CAMBIA IL VERTICE DELLA CLASSIFICA
