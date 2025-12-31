Chi era Tatiana Schlossberg la nipote di JFK morta a 35 anni per la leucemia era diventata madre da poco

Tatiana Schlossberg, nipote di JFK e giornalista impegnata sui temi ambientali, è venuta a mancare il 30 dicembre 2025 all’età di 35 anni. Recentemente madre, aveva dedicato la sua carriera alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore dell’informazione ambientale.

Si è spenta ieri mattina, 30 dicembre 2025, Tatiana Schlossberg, giornalista specializzata in ambiente e clima. Aveva 35 anni e da oltre un anno combatteva contro una leucemia mieloide acuta, un tumore aggressivo del sangue e del midollo osseo. A dare la notizia è stata la famiglia attraverso un messaggio sui social della John F. Kennedy Presidential Library and Museum: "La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Rimarrà per sempre nei nostri cuori". Tatiana era figlia di Caroline Kennedy, ex ambasciatrice degli Stati Uniti, e del designer Edwin Schlossberg. Ma soprattutto era la nipote di John F.

