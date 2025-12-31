Chi era Aurora Livoli trovata morta a 19 anni L’ultimo video in via Padova le brutte compagnie di Milano e quella frase su Instagram

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta a Milano. L’ultimo video risale a via Padova, e sui social aveva scritto una frase che ora assume particolare significato. Le indagini, che ancora non escludono alcuna ipotesi, puntano a un possibile femminicidio, con un uomo associato alle ultime ore di vita della giovane. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi per fare luce sulla tragedia.

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, e quella del femminicidio sembra la più plausibile: c’era un uomo, con lei, nelle ultime ore di vita, e ora gli inquirenti lo stanno cercando. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi era Aurora Livoli, trovata morta a 19 anni. L’ultimo video in via Padova, le «brutte compagnie» di Milano e quella frase su Instagram Leggi anche: Milano, chi è la ragazza trovata morta in via Paruta: Aurora Livoli, 19 anni Leggi anche: Aurora Livoli, i messaggi inquietanti su Instagram: “Ho Lucifero dentro di me”. I timori dei genitori per le “brutte compagnie” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio; È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano; Aurora Livoli trovata morta in via Paruta, 50 giorni tra la scomparsa e la chiamata ai genitori: cosa si sa; Aurora Livoli, i 50 giorni lontano da casa: dalla scomparsa alla telefonata ai genitori. Morte Aurora Livoli: la traccia per trovare l'uomo che era con lei - Continuano le indagini per capire chi era l'uomo con Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano. notizie.it

Aurora Livoli, le ultime ore della 19enne a Milano: chi era l’uomo con lei? Sentite alcune persone nella notte. L’autopsia il 2 gennaio - Si cerca l'uomo che la seguiva sul marciapiedi, ripreso dalle telecamere presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento del corpo. msn.com

Milano, è Aurora Livoli la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: era scappata da casa due mesi fa - Si chiama Aurora Livoli, è una 19enne di Roma ma residente nella provincia di Latina, a Fondi, la giovane trovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile interno di un condominio di vi ... unita.it

Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei ift.tt/TRrAIaf x.com

Paola Colombo / Tg1 Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quant - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.