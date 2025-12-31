Chi era Aurora Livoli la 19enne trovata morta a Milano | l’adozione a 6 anni il diploma nella stessa scuola di Mendico Sui social scriveva | Ho Lucifero dentro di me

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata senza vita lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio a Milano. Adottata a sei anni, ha frequentato la stessa scuola di Mendico e sui social aveva scritto: «Ho Lucifero dentro di me». La sua morte ha suscitato attenzione e un’attenzione attenta alle circostanze che l’hanno portata a questa tragica fine.

È la 19enne Aurora Livoli la giovane donna trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia Est di Milano. Gli investigatori l’hanno identificata grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza che la riprendono nella vicina via Padova mentre cammina. Appena dietro di lei un uomo, ripreso anche un’ora dopo mentre ripercorre al contrario la stessa strada, ma questa volta da solo. La ragazza, nata a Roma ma residente in provincia di Latina, si era allontana da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, con cui aveva avuto un ultimo contatto telefonico la mattinata del 26 novembre. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Milano, la ragazza trovata morta è Aurora Livoli, 19enne, romana | Adottata a 6 anni, sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro di me» Leggi anche: Chi è la ragazza trovata morta a Milano, la 19enne Aurora Livoli era scomparsa a novembre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio; È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano; Aurora Livoli, i 50 giorni lontano da casa: dalla scomparsa alla telefonata ai genitori; Aurora Livoli trovata morta a Milano, il diploma e poi l'università, ma sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro me». Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: aveva 19 anni ed era nata a Roma - È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. ilmessaggero.it

Chi era Aurora Livoli, la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione a 6 anni, il diploma nella stessa scuola di Mendico. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro di me» - La giovane si era allontana da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, con cui aveva avuto un ultimo contatto telefonico la mattinata del 26 novembre: «Non riusciamo a capire» ... open.online

Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa - È Aurora Livoli, 19 anni, la giovane donna trovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. fanpage.it

È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video s facebook

Si chiamava Aurora Livoli e aveva solo 19 anni, la giovane ritrovata morta nel cortile di un condominio a Milano. Si era allontanata a inizio novembre da casa a Latina. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. La procura indaga per omicidio x.com

