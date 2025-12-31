Chi è Michel Kuka Mboladinga il tifoso statua diventato virale per il suo modo di supportare la Repubblica del Congo alla Coppa d’Africa

Michel Kuka Mboladinga è un tifoso della Repubblica del Congo diventato noto per la sua presenza silenziosa e imponente durante la Coppa d’Africa 2025-26. La sua figura, rimasta in piedi e immobile come una statua, ha attirato l’attenzione di molti, simbolo di passione e dedizione per la squadra. Il suo modo di sostenere il team ha suscitato curiosità e interesse, rappresentando un esempio di impegno silenzioso nel mondo dello sport.

Nel fragore degli stadi marocchini, tra i cori incessanti e le coreografie travolgenti della Coppa d’Africa 2025-26, c’è un uomo che cattura l’attenzione di telecamere e spettatori senza pronunciare una parola né compiere un gesto. Si chiama Michel Kuka Mboladinga, ma per tutti ormai è semplicemente “l’uomo statua”. La sua particolarità? Restare perfettamente immobile per oltre 90 minuti, indifferente al caos, ai gol e ai festeggiamenti che esplodono intorno a lui. Michel non è un tifoso qualunque che ha deciso di sfidare la fatica per gioco. È un artista e intrattenitore di professione, e il suo comportamento sugli spalti è una vera e propria performance di body art. 🔗 Leggi su Cultweb.it

