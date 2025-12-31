Chi è Maria la moglie del cantante Gazebo Paul Mazzolini e cosa fa oggi

Maria è la moglie di Paul Mazzolini, meglio conosciuto come Gazebo. Insieme a lui vive a Roma e ha condiviso con il cantante un percorso di vita e famiglia, diventando madre dei loro due figli, Gabriel ed Eva. Oggi, Maria si dedica alla vita familiare, mantenendo un ruolo di supporto e stabilità accanto a Gazebo, che continua ad attività musicale con nuove pubblicazioni.

Gazebo, al secolo Paul Mazzolini, è ancora attivo musicalmente, ha pubblicato nuovo materiale dopo il successo di “I Like Chopin” e vive a Roma con la moglie Maria, incontrata negli anni ’80, da cui ha avuto due figli, Gabriel ed Eva. Gabriel è il figlio di Paul Mazzolini, ossia il cantante Gazebo. In pochissime occasioni il un cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano, diventato popolarissimo negli anni ottanta nel filone musicale della Italo disco per per le hit “Masterpiece” e “I Like Chopin” ha parlato del figlio. In occasione di una ospitata nel programma televisivo “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, Gazebo ha parlato del figlio Gabriele che vive a Parigi e lavora per difendere i diritti per l’ambiente Proprio il figlio Gabriele parlando del papà ha rivelato: “lui è un artista, una persona sensibile, molto più timida di quanto si possa credere e ci si possa attendere da un artista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

