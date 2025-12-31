Chi è Ice MC il cantante che abbandonò tutto per colpa di Alexia

Ice MC, il nome d’arte di Ian Colin Campbell, è un cantante britannico di origini giamaicane. Nato a Nottingham e cresciuto in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera come ballerino di break dance, esibendosi in tutta Europa. La sua storia artistica include anche un momento di abbandono della musica, influenzato dalle vicende legate ad Alexia.

Ian Colin Campbell, questo il vero nome di Ice MC, è nato a Nottingham e cresciuto in Inghilterra da genitori di origini giamaicane, si è appassionato di musica molto presto, unendosi già da ragazzo a un gruppo di ballerini di break dance con cui si esibisce in tutta Europa. La prima vera svolta della sua vita artistica avviene quando, nel 1989, conosce in Italia il produttore Roberto Zanetti, che gli permette di debuttare nel mondo della musica hip hop con il singolo Easy, dalle forti sonorità house. Il brano ottiene un discreto successo, soprattutto in Italia, aprendo la strada al suo album di debutto, Cinema, arrivato nel 1990.

