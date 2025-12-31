Chi è Aurora Livoli trovata morta a Milano 19enne romana adottata il padre | Diceva di avere il diavolo dentro scappava spesso da casa

Aurora Livoli, 19 anni, studentessa di chimica romana, è stata trovata morta a Milano dopo settimane di scomparsa. Adottata e segnata da un difficile passato, aveva parlato di avere il

