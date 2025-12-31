Che tempo fa | freddo polare e gelo a Capodanno e all' Epifania

Durante le festività di Capodanno e dell'Epifania, l’Italia si confronta con temperature molto basse e condizioni di gelo. Un'intensa massa di aria fredda, di origine polare, interessa principalmente le regioni orientali e parte del Mediterraneo centrale. Le condizioni climatiche sono caratterizzate da un clima freddo e rigido, che influenzerà le attività quotidiane in tutto il paese durante questo periodo.

AGI - Capodanno con freddo polare su tutta l'Italia. Aria molto fredda in discesa sui settori orientali del continente con interessamento parziale anche del Mediterraneo centrale. La notte di San Silvestro sarà gelida sulla nostra Penisola con temperature di diversi gradi sotto la media ma sarà asciutta, senza precipitazioni. Il 1 gennaio avremo ancora clima freddo ma con un generale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali dell'Italia. Deboli fenomeni sparsi in arrivo su Liguria, Toscana, Lazio e Campania con possibilità di neve lungo l'Appennino oltre i 1000-1400 metri.

Freddo artico a Capodanno? Che tempo fa, le previsioni dell’esperto in Emilia-Romagna - Il meteorologo Lombroso ridimensiona gli allarmi sulle irruzioni polari, ma ci aspettano comunque gelate, temperature sotto zero, oltre che foschie e banchi di nebbia. ilrestodelcarlino.it

Freddo polare in arrivo a Natale, temperature in picchiata e temporali: ecco quando e dove nevica - I prossimi 10 giorni saranno decisamente movimentati, conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo. ilmattino.it

Meteo Liguria, tempo stabile a Fine Anno ma arriva il freddo - facebook.com facebook

Veloce ondata di freddo, il tempo di #capodanno #3bmeteo x.com

