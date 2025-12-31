Che cosa mangeremo nel 2026? Il nostro sondaggio annuale Seconda puntata | i ristoranti da visitare a tutti i costi

Ecco la seconda puntata del nostro sondaggio annuale, che raccoglie le opinioni di critici, giornalisti e opinion leader del settore gastronomico. Attraverso questa analisi, esploriamo quali ristoranti meritano una visita obbligatoria nel 2026, offrendo un quadro aggiornato delle tendenze e delle proposte più interessanti per il futuro prossimo.

Ecco la seconda puntata del tradizionale sondaggio che il Giornale conduce dando voce ai più importanti critici, giornalisti e opinion leader del mondo gastronomico per capire che cosa ci aspetta nel prossimo anno a tavola. Oggi abbiamo chiesto a 72 colleghi dove vorrebbero a tutti i costi andare a mangiare nel 2026. Ecco che cosa è uscito fuori. Nadia Afragola (giornalista) Da Central a Lima e nei mercati di Bangkok Alice Agnelli (scrittrice, @agipsyinthekitchen) Vorrei andare a mangiare da La Rei Natura Paolo Alciati (Turismo del GustoVinibuoni d'Italia) Casa Perbellini 12 Apostoli Giovanni Angelucci (Gambero Rosso Tv, Vanity Fair) A casa di Gérard Depardieu Cinzia Benzi (scrittrice e degustatrice) Maison Sota a Parigi per la sensibilità nipponica tradotta nella cucina francese contemporanea Davide Bertellini (key opinion leader e giornalista) Restaurant Pearl Morissette, Ontario Canada Maurizio Bertera (La Cucina Italiana, Vanity Fair, La Gazzetta dello Sport) Extebarri Emanuele Bonati (milanocentrico.

