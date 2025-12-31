Che anno è stato il 2025 per il Pontedera Le ultime stagioni passate a confronto
Il 2025 si è rivelato un anno di continuità e impegno per il Pontedera, che ha mantenuto la sua presenza in campionato senza grandi cambiamenti. Le ultime stagioni hanno mostrato un percorso stabile, anche se senza eventi di rilievo come il tradizionale Veglione. La ripresa degli allenamenti e le partite di inizio gennaio testimoniano l’attenzione della squadra verso la continuità sportiva, con l’impegno di affrontare al meglio il nuovo anno.
Niente Veglione quest’anno per i calciatori del Pontedera. L’impegno di campionato già sabato 3 gennaio contro la Torres obbliga i ragazzi di Banchieri a trascorrere la mattina di Capodanno sul campo. La squadra infatti si allena stamani alle 10 e anche domani alle 11, perché alla fine, dopo il rientro dalle vacanze natalizie, avvenuto domenica 28 dicembre, questa a cavallo dell’anno solare è diventata una normale settimana-tipo di preparazione alla gara ufficiale. Sul piano agonistico però il 2025 si è chiuso due domeniche fa con il 2-2 di Livorno. Come sono andati allora – è una domanda tipica di questi tempi - i 12 mesi dell’anno solare appena terminato? Diciamo subito che la prima parte di 2025 è stata così buona da compensare le ristrettezze della seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Quando pensavamo che il giro di poltrone nel mondo del lusso fosse finito, dopo i tanti debutti delle ultime due stagioni, ecco che ci pensano Olivier Rousteing e Balmain a movimentare l'Autunno 2025
Leggi anche: Lautaro Inter, il 2025 è un anno da re: che numeri in Champions League, il confronto
Proietti agli umbri, 'il mio augurio è quello di una fiducia solida e verificabile'; Il 2025 a Viterbo e provincia | che anno è stato con 24 fotografie; Milan il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo | ecco il bilancio rossonero; Sassuolo Carnevali svela | Il 2025 per noi è stato un anno buono L’obiettivo principale è questo Sul calciomercato….
120 anni delle Ferrovie dello Stato: gli 8 treni più innovativi - Dalle prime locomotive elettriche ai velocissimi Frecciarossa, ecco i treni che hanno segnato la storia delle Ferrovie dello Stato ... msn.com
7 ottobre, viaggio sulla Route 232 due anni dopo: «Voi europei siete così deboli. Non avete ancora capito che chi non si difende muore» - Restano le buche nell’asfalto, qualche lamiera annerita, tronchi spezzati dalle raffiche di mitra, a ... corriere.it
Presentazione Francesco Vitelli e Natale Gatto
Il 2025 è stato un anno molto particolare... Almeno lo è sicuramente dal punto di vista matematico! Ecco un po' di curiosità "matemagiche" su questo numero. 2025 = 45 alla 2° Innanzitutto, il numero 2025 è un quadrato perfetto, ovvero il prodotto di un numero i - facebook.com facebook
#Inter, #Zielinski: “Il primo anno è stato difficile, a parte gli infortuni mi è mancata la continuità, #Inzaghi aveva i suoi titolarissimi, quest’anno con Chivu è cambiata la storia, ci sono più titolarissimi e si vede. L’anno scorso magari manco ero nelle seconde linee x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.