Il 2025 si è rivelato un anno di continuità e impegno per il Pontedera, che ha mantenuto la sua presenza in campionato senza grandi cambiamenti. Le ultime stagioni hanno mostrato un percorso stabile, anche se senza eventi di rilievo come il tradizionale Veglione. La ripresa degli allenamenti e le partite di inizio gennaio testimoniano l’attenzione della squadra verso la continuità sportiva, con l’impegno di affrontare al meglio il nuovo anno.

Niente Veglione quest’anno per i calciatori del Pontedera. L’impegno di campionato già sabato 3 gennaio contro la Torres obbliga i ragazzi di Banchieri a trascorrere la mattina di Capodanno sul campo. La squadra infatti si allena stamani alle 10 e anche domani alle 11, perché alla fine, dopo il rientro dalle vacanze natalizie, avvenuto domenica 28 dicembre, questa a cavallo dell’anno solare è diventata una normale settimana-tipo di preparazione alla gara ufficiale. Sul piano agonistico però il 2025 si è chiuso due domeniche fa con il 2-2 di Livorno. Come sono andati allora – è una domanda tipica di questi tempi - i 12 mesi dell’anno solare appena terminato? Diciamo subito che la prima parte di 2025 è stata così buona da compensare le ristrettezze della seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Che anno è stato il 2025 per il Pontedera. Le ultime stagioni passate a confronto

