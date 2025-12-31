Charles Leclerc chiude il 2025 in un modo davvero beffardo | Non aspettatevi fotografie
Charles Leclerc conclude il 2025 con una nota inaspettata, annunciando di non condividere fotografie. Dopo un anno segnato da sfide per la Ferrari, il pilota ha dovuto rinunciare a un viaggio in Antartide a causa di un problema alla nave. Questa scelta riflette la dimensione umana e le difficoltà incontrate nel corso dell’anno, offrendo uno sguardo sobrio sulla realtà di un atleta professionista.
Dopo aver fatto i conti con una Ferrari in palese difficoltà, il pilota è stato costretto ad annullare il viaggio programmato in Antartide per un'avaria alla nave. Per lui si chiude un anno "molto difficile in pista". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Charles Leclerc lascia senza parole George Russell con il suo regalo di Natale: “Cattivello”
Leggi anche: F1, Charles Leclerc: “Si chiude un anno lontano dalle aspettative iniziali. Vederci a 400 punti dalla McLaren fa male”
La stagione della Ferrari ai raggi X; Leclerc e Hamilton a Maranello per gli auguri di Natale; Charles Leclerc lascia senza parole George Russell con il suo regalo di Natale: Cattivello; Leclerc: “Il 2025 è stato l’anno più deludente in Ferrari. Ma torneremo forti l’anno prossimo”.
Charles Leclerc chiude il 2025 in un modo davvero beffardo: “Non aspettatevi fotografie” - Dopo aver fatto i conti con una Ferrari in palese difficoltà, il pilota è stato costretto ad annullare il viaggio programmato in Antartide per un'avaria ... fanpage.it
Leclerc, l'ultima beffa del 2025: salta il viaggio in Antartide con Alexandra. La promessa del monegasco - In un post Leclerc ha tracciato il bilancio della 2025, fissando gli obiettivi per il nuovo anno. sport.virgilio.it
Si rompe la nave, cancellata in extremis la vacanza in Antartide: l’ultima sfiga del 2025 di Leclerc - Charles Leclerc ha dovuto cancellare la tanto attesa vacanza a causa di un problema alla nave che avrebbe dovuto portarlo in Antartide ... formulapassion.it
Le parole di Charles Leclerc accompagnate da scatti ricordo che raccontano il suo 2025: “Un anno davvero molto buono fuori dalla pista. Un anno molto difficile in pista. Grazie di cuore a tutti voi che mi seguite e mi sostenete attraverso alti e bassi. Potete cont - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.